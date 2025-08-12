Conheça Sidney Oliveira, fundador da Ultrafarma preso em operação do MP
O empresário Aparecido Sidney de Oliveira, fundador da rede de farmácias Ultrafarma, foi preso temporariamente nesta terça-feira,...
O empresário Aparecido Sidney de Oliveira, fundador da rede de farmácias Ultrafarma, foi preso temporariamente nesta terça-feira, 12, em sua chácara, em Santa Isabel, na Grande São Paulo. Para saber mais sobre essa história e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil. Leia Mais em Revista Oeste - Brasil:
O empresário Aparecido Sidney de Oliveira, fundador da rede de farmácias Ultrafarma, foi preso temporariamente nesta terça-feira, 12, em sua chácara, em Santa Isabel, na Grande São Paulo.
Para saber mais sobre essa história e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil.
Leia Mais em Revista Oeste - Brasil: