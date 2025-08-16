Logo R7.com
Crânios de Lampião e Maria Bonita ficaram guardados em casa por 20 anos

Por quase duas décadas, descendentes de Lampião e Maria Bonita mantiveram em segredo, dentro de casa, os crânios do casal. A família...

Revista Oeste|Do R7

Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião, nasceu em Pernambuco e ingressou no cangaço aos 19 anos, motivado por conflitos familiares | Foto: Reprodução/Wikimedia Commons Revista Oeste - Brasil

Por quase duas décadas, descendentes de Lampião e Maria Bonita mantiveram em segredo, dentro de casa, os crânios do casal. A família assim o fez porque temia que alterações no cemitério de Salvador colocassem em risco os restos mortais. A decisão foi tomada depois de um alerta recebido no começo dos anos 2000 sobre possíveis mudanças no local do sepultamento.

