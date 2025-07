Desemprego cai a menos de 6%, mas milhões vivem na informalidade

Revista Oeste |Do R7

Os dados mais recentes da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) Contínua, divulgados pelo IBGE nesta quinta-feira, 31, indicam que a taxa de desemprego no Brasil caiu para 5,8% no trimestre encerrado em junho de 2025, o menor patamar desde o início da série histórica em 2012. A taxa recuou 1,2 ponto porcentual em relação ao trimestre anterior (7%) e 1,1 ponto porcentual na comparação anual (6,9%).

Para uma análise mais completa sobre a situação do emprego no Brasil, consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil.

Leia Mais em Revista Oeste - Brasil: