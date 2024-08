Desespero em Voo da Voepass: Revelações da Caixa-Preta As gravações da caixa-preta do voo Voepass que caiu em Vinhedo (SP), na última sexta-feira, 9, revelam gritos e o pedido do copiloto... Revista Oeste|Do R7 15/08/2024 - 08h26 (Atualizado em 15/08/2024 - 08h26 ) ‌



As gravações da caixa-preta do voo Voepass que caiu em Vinhedo (SP), na última sexta-feira, 9, revelam gritos e o pedido do copiloto Humberto de Campos Alencar e Silva por mais potência na aeronave. O acidente resultou na morte de 62 pessoas. As informações da caixa-preta foram divulgadas pelo Jornal Nacional, nesta quarta-feira, 14.

