Desmatamento na Amazônia cresce 4% em 12 meses
O desmatamento na Amazônia totalizou 4,5 mil km² entre agosto de 2024 e julho de 2025, segundo dados do programa de Detecção de Desmatamento em Tempo Real (Deter), do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). O número representa um aumento de 4% em relação ao período anterior, quando a área desmatada foi de 4,3 mil km².
Para mais detalhes sobre essa questão alarmante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil.
