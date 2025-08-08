Logo R7.com
Desmatamento na Amazônia cresce 4% em 12 meses

Revista Oeste|Do R7

amazônia - incêndio florestal Revista Oeste - Brasil

O desmatamento na Amazônia totalizou 4,5 mil km² entre agosto de 2024 e julho de 2025, segundo dados do programa de Detecção de Desmatamento em Tempo Real (Deter), do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). O número representa um aumento de 4% em relação ao período anterior, quando a área desmatada foi de 4,3 mil km².

