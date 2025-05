DNA revela a diversidade genética do brasileiro A análise do genoma completo de 2.723 brasileiros revelou que as trajetórias históricas e os fluxos migratórios de cada região do...

A análise do genoma completo de 2.723 brasileiros revelou que as trajetórias históricas e os fluxos migratórios de cada região do país deixaram marcas profundas no DNA da população. Em todas as regiões, a miscigenação é predominante. A ancestralidade europeia, contudo, aparece como majoritária, mesmo no Norte e no Nordeste.

