Domos de calor: fenômeno climático chega ao Brasil e eleva temperaturas O fenômeno conhecido como "domo... O fenômeno conhecido como "domo de calor" está se aproximando do Brasil, depois de elevar drasticamente as temperaturas na Argentina. Esse evento climático consiste em uma massa de ar quente e seco que se forma em altas altitudes e se desloca para regiões abaixo, elevando as temperaturas de forma intensa. Prepare-se para dias ainda mais quentes nos próximos dias, pois esse domo de calor promete elevar ainda mais as temperaturas no Sul do país. O fenômeno é preocupante e tem chamado a atenção dos especialistas, que alertam para os riscos que o calor extremo pode trazer para a saúde e o meio ambiente. Para saber mais sobre esse fenômeno climático e suas consequências para o Brasil, consulte a matéria completa no site da Revista Oeste.Leia mais em Brasil: notícias e artigos - Revista Oeste O que é o ‘domo de calor’? Fenômeno elevou temperaturas na Argentina e se aproxima do Brasil Prefeitura suspende rodízio de veículos em São Paulo durante o Carnaval Aposentado conhecido como ‘Terror do INSS’ completa 123 anos Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.