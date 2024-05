Eduardo Leite anuncia repasse de recursos a municípios sem exigir plano de trabalho

O governador Eduardo Leite anunciou que vai repassar recursos a municípios sem a necessidade de exigir um plano de trabalho. Além disso, ele garantiu que as pessoas incluídas no CadÚnico receberão R$ 2,5 mil por meio do programa "Volta por Cima".

