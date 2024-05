Elon Musk doará mil terminais de internet Starlink para ajudar nos resgates do Rio Grande do Sul Empresário garantiu que o sinal via satélite será gratuito até que a região se recupere completamenteLeia a matéria completa no nosso...

Revista Oeste| 09/05/2024 - 15h03 (Atualizado em 09/05/2024 - 15h03 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share