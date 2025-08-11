Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar
Notícias R7 – Brasil, mundo, saúde, política, empregos e mais

Entenda as denúncias de Felca contra a ‘adultização’ de crianças

O influenciador Felipe Bressanim, conhecido pelo apelido de Felca, publicou, na última quarta-feira, 6, um vídeo em que denuncia a...

Revista Oeste|Do R7

Teddy,Bear,With,Torn,Eye,Illuminated,By,Spotlight,Sits,In Shutterstock

O influenciador Felipe Bressanim, conhecido pelo apelido de Felca, publicou, na última quarta-feira, 6, um vídeo em que denuncia a “adultização” e a exploração de crianças e adolescentes em conteúdos publicados nas redes sociais.

Para saber mais sobre as graves denúncias e as implicações legais, consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil.

Leia Mais em Revista Oeste - Brasil:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.