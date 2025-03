Escada da ‘porta para o céu’ no Ceará viraliza e se torna cenário de pedidos de casamento A escada chamada "porta para o céu", situada no Sítio do Bosco, em Tianguá, Ceará, tem se destacado tanto como atração turística quanto...

Revista Oeste|Do R7 23/03/2025 - 15h05 (Atualizado em 23/03/2025 - 15h05 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share