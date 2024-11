Estudantes da PUC são acusados de racismo contra alunos cotistas da USP Estudantes da PUC são acusados de racismo contra alunos cotistas da USP Revista Oeste|Do R7 18/11/2024 - 18h49 (Atualizado em 18/11/2024 - 18h49 ) twitter

Estudantes da PUC são acusados de racismo contra alunos cotistas da USP

Estudantes do curso de Direito da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) foram acusados de racismo contra alunos cotistas da Universidade de São Paulo (USP). O episódio ocorreu durante os Jogos Jurídicos Estudantis, em Americana, no interior paulista, no último sábado, 16.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil para mais detalhes sobre este caso polêmico.

