Estudo revela: Itaipu tem energia mais cara entre grandes hidrelétricas do país

O levantamento foi realizado pela Frente Nacional de Consumidores de Energia. O estudo apontou que Itaipu possui a energia mais cara entre as grandes hidrelétricas do Brasil, trazendo à tona questões importantes sobre o custo da energia no país.

