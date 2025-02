Revista Oeste |Do R7

EUA alertam cidadãos que pretendem passar o Carnaval no Brasil O governo dos Estados Unidos emitiu um alerta de segurança para os norte-americanos que pretendem passar o Carnaval no Brasil. Entre...

O governo dos Estados Unidos emitiu um alerta de segurança para os norte-americanos que pretendem passar o Carnaval no Brasil. Entre as orientações estão evitar favelas, não andar sozinho, manter os vidros do carro fechados e não reagir a assaltos.

