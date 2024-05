Evacuação de casas no Rio Grande do Sul choca o Brasil Cerca de 537,3 mil gaúchos foram desalojados de suas residências até o momento. O post Evacuação de casas no Rio Grande do Sul é...

Revista Oeste|Do R7 12/05/2024 - 17h03 (Atualizado em 12/05/2024 - 17h03 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share