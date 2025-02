Ex-capitão do Bope fala sobre treinamento de guerrilha em favela: ‘Alguém deseja o caos no RJ’ Voltou a circular nas redes sociais o trecho de uma declaração de Rodrigo Pimentel, ex-capitão do Batalhão de Operações Policiais...

Voltou a circular nas redes sociais o trecho de uma declaração de Rodrigo Pimentel, ex-capitão do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) da Polícia Militar do Rio de Janeiro, sobre o aumento da criminalidade no Estado. Na ocasião, Pimentel comentou um treinamento de guerrilha entre criminosos no Complexo da Maré, na zona norte da capital fluminense.

