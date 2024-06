FAB transporta bebês no RS com tecnologia de F1 - Uma operação conjunta com a Marinha Em uma operação conjunta com a Marinha, equipamento transportou recém-nascido de 3 dias com malformação.Leia a matéria completa no...

Revista Oeste|Do R7 04/06/2024 - 14h37 (Atualizado em 04/06/2024 - 14h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share