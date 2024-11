Fábrica da BYD na Bahia é investigada por maus-tratos Fábrica da BYD na Bahia é investigada por maus-tratos Revista Oeste|Do R7 29/11/2024 - 21h28 (Atualizado em 29/11/2024 - 21h28 ) twitter

Trabalhadores da BYD

O Ministério Público do Trabalho da Bahia (MPTBA) investiga a fábrica da BYD em Camaçari (BA), depois de denúncias de agressões físicas a trabalhadores.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil para mais detalhes sobre as investigações e as condições de trabalho na fábrica.

