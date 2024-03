Facções criminosas dominam presídios brasileiros, revela relatório Especialistas consideram as cadeias “escritórios do crime”, de onde líderes traçam... Especialistas consideram as cadeias “escritórios do crime”, de onde líderes traçam planos e enviam ordens para as ruas, com o controle falho do poder públicoLeia a matéria completa no nosso parceiro Brasil: notícias e artigos - Revista OesteLeia mais em Brasil: notícias e artigos - Revista Oeste • CV, PCC e mais 70 facções criminosas atuam dentro dos presídios no Brasil, diz relatório • Anna Carolina Jatobá visita túmulo de Isabella Nardoni, a quem matou por asfixia • INSS: Martinho da Vila passou por 13 análises para comprovar que estava vivo Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.