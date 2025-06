Família de Juliana Marins pede nova autópsia no Brasil A família da publicitária Juliana Marins, que morreu ao percorrer uma trilha na Indonésia, acionou a Defensoria Pública da União no... Revista Oeste|Do R7 30/06/2025 - 13h57 (Atualizado em 30/06/2025 - 13h57 ) twitter

A trilha do Monte Rinjani, na Indonésia, onde Juliana caiu Revista Oeste - Brasil

A família da publicitária Juliana Marins, que morreu ao percorrer uma trilha na Indonésia, acionou a Defensoria Pública da União no Rio de Janeiro para solicitar à Justiça Federal a realização de uma nova autópsia no Brasil. O pedido foi encaminhado com o apoio do Gabinete de Gestão Integrada Municipal (GGIM), vinculado à Prefeitura de Niterói.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil e fique por dentro de todos os detalhes desse caso.

