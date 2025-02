Revista Oeste |Do R7

Fenômeno climático leva chuvas intensas de até 100 mm ao Nordeste A Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) está intensificando as chuvas sobre o litoral nordestino neste fim de semana. Esta condição...

A Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) está intensificando as chuvas sobre o litoral nordestino neste fim de semana. Esta condição transporta grandes volumes de umidade do Atlântico para a região, o que resulta em precipitações significativas de até 100 mm. O site Meteored divulgou a previsão do tempo nesta quinta-feira, 6.

