Filho de traficante, Oruam é classificado por revista britânica como ‘poeta da favela’ O funkeiro Oruam, filho de Marcinho VP, um dos chefes da facção criminosa Comando Vermelho (CV), foi classificado como "poeta da favela... Revista Oeste|Do R7 03/06/2025 - 19h56 (Atualizado em 03/06/2025 - 19h56 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Oruam em ensaio fotográfico para a revista Dazed | Foto: Divulgação/Dazed Revista Oeste - Brasil

O funkeiro Oruam, filho de Marcinho VP, um dos chefes da facção criminosa Comando Vermelho (CV), foi classificado como "poeta da favela" pela revista britânica Dazed. A entrevista com Oruam foi publicada na segunda-feira 2, no mesmo dia em que o assassinato do jornalista Tim Lopes completa 23 anos.

Para entender mais sobre essa polêmica e as conexões de Oruam com o crime organizado, consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil.

Leia Mais em Revista Oeste - Brasil:

‘Triste capítulo para a liberdade de expressão’, diz defesa de Leo Lins, sobre condenação

Mc Poze do Rodo deixa a prisão e é ovacionado por fãs

Comediante Léo Lins é condenado a 8 anos de prisão