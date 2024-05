Força Aérea Brasileira realiza resgate de mais de 400 pessoas no Rio Grande do Sul A Operação Taquari II já somou mais de 100 horas de voo desde a última terça-feira, 30.Leia a matéria completa no nosso parceiro...

Revista Oeste| 07/05/2024 - 19h32 (Atualizado em 07/05/2024 - 19h32 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share