Fotos: o luxo do jato que trouxe Neymar de volta ao Brasil As cerca de 18 horas de viagem da Neymar entre a Arábia Saudita e o Brasil foram a bordo de um dos jatos executivos mais luxuosos... Revista Oeste|Do R7 01/02/2025 - 12h06 (Atualizado em 01/02/2025 - 12h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

neymar jato

As cerca de 18 horas de viagem da Neymar entre a Arábia Saudita e o Brasil foram a bordo de um dos jatos executivos mais luxuosos e desejados do mundo, o Gulfstream G700. A maior estrela do futebol brasileiro na atualidade desembarcou em solo nacional na manhã da última sexta-feira, 31, para oficializar sua volta ao Santos.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil e descubra todos os detalhes desse luxuoso voo!

Leia Mais em Revista Oeste - Brasil:

O maior bairro do Brasil; saiba qual é e onde está

Onda de calor intensa deve elevar as temperaturas acima de 40ºC

Alertas severos: ABC e capital paulista sofrem com chuva forte