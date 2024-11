Frente fria chega ao Sudeste nesta terça-feira Frente fria chega ao Sudeste nesta terça-feira Revista Oeste|Do R7 12/11/2024 - 06h28 (Atualizado em 12/11/2024 - 06h28 ) twitter

Mapa chuva quinta-feira

A Região Sudeste do Brasil se prepara para uma nova frente fria que deve modificar significativamente o clima ao longo desta semana. A previsão do tempo mostra chuvas intensas e instabilidade atmosférica, que podem persistir até o fim de semana. O site Meteored divulgou a previsão do tempo nesta segunda-feira, 11.

