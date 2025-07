Frente fria e ciclone provocam chuvas no Sul nesta terça-feira, 15 Esta terça-feira, 15, será marcada por contrastes meteorológicos entre o extremo sul do país e as demais regiões. A atuação de uma... Revista Oeste|Do R7 15/07/2025 - 06h37 (Atualizado em 15/07/2025 - 06h37 ) twitter

Esta terça-feira, 15, será marcada por contrastes meteorológicos entre o extremo sul do país e as demais regiões. A atuação de uma frente fria, em conjunto com a formação de um ciclone extratropical no oceano, altera as condições do tempo principalmente no Rio Grande do Sul, enquanto uma massa de ar seco mantém o tempo firme em praticamente todo o país.

Para mais detalhes sobre as condições climáticas e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil.

