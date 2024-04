Frente fria traz mudanças climáticas para o Sul do Brasil Clima irá ficar gelado e seco nos Estados do Paraná, Rio Grande do Sul e Santa CatarinaLeia a matéria completa no nosso parceiro...

Revista Oeste| 17/04/2024 - 20h33 (Atualizado em 17/04/2024 - 20h33 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share