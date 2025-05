Frio de outono se espalha pelo Sul e Sudeste nesta sexta-feira, 2 Esta sexta-feira, 2 de maio, será marcada por um contraste climático em diferentes regiões do Brasil. A frente fria que se deslocou... Revista Oeste|Do R7 02/05/2025 - 06h39 (Atualizado em 02/05/2025 - 06h39 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Esta sexta-feira, 2 de maio, será marcada por um contraste climático em diferentes regiões do Brasil. A frente fria que se deslocou ao longo da semana chega com força ao litoral da Bahia e provoca chuvas volumosas, enquanto o centro-sul do país segue sob influência de uma massa de ar frio, que garante tempo seco e temperaturas amenas.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil para mais detalhes sobre as previsões climáticas e os impactos nas diferentes regiões.

Leia Mais em Revista Oeste - Brasil:

Vídeo mostra fuzis apreendidos pela Polícia Militar em Cubatão (SP)

Forçado a tatuar iniciais dos patrões, vítima de trabalho forçado pode ser indenizado em R$ 1 mi

Morre Nana Caymmi, aos 84 anos