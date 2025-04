Frio intenso avança pelo Sul e acende alerta para geadas e chuvas fortes, diz Inmet Uma massa de ar polar derrubou as temperaturas no Sul do Brasil e deve influenciar o clima em outros Estados nos próximos dias. De... Revista Oeste|Do R7 28/04/2025 - 19h01 (Atualizado em 28/04/2025 - 19h01 ) twitter

Alerta amarelo para geada Revista Oeste - Brasil

Uma massa de ar polar derrubou as temperaturas no Sul do Brasil e deve influenciar o clima em outros Estados nos próximos dias. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná serão as áreas mais atingidas pelo frio, podendo sofrer com geadas.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil para mais detalhes sobre o impacto do frio e as previsões climáticas.

