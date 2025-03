Fundador do restaurante Mocotó morre aos 86 anos Faleceu no domingo 2, aos 86 anos, José de Almeida, carinhosamente conhecido como Seu Zé. Ele é fundador do restaurante Mocotó, localizado...

Faleceu no domingo 2, aos 86 anos, José de Almeida, carinhosamente conhecido como Seu Zé. Ele é fundador do restaurante Mocotó, localizado na Avenida Nossa Senhora do Loreto, número 1100, na Vila Medeiros. O estabelecimento é famoso por sua culinária com ingredientes simples.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil para saber mais sobre a trajetória de Seu Zé e o legado que ele deixou.

Leia Mais em Revista Oeste - Brasil: