Governo de SP anuncia 10 novas estações nas linhas 11, 12 e 13 da CPTM O governo do Estado de São Paulo anunciou a concessão do Lote Alto Tietê, que contempla as Linhas 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade da...

CPTM

O governo do Estado de São Paulo anunciou a concessão do Lote Alto Tietê, que contempla as Linhas 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM). O anúncio foi feito nesta semana.

Para mais detalhes sobre esse importante investimento em transporte, consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil.

