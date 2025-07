Governo lança edital do CNU: confira vagas e como se inscrever O lançamento do edital da segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado (CNU) movimenta o cenário dos concursos federais.... Revista Oeste|Do R7 01/07/2025 - 12h37 (Atualizado em 01/07/2025 - 12h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Governo federal divulga locais de prova do Enem dos concursos. Na foto, o site do Concurso Público Nacional Unificado (CNU), criado pelo criado pelo Ministério da Gestão e da Revista Oeste - Brasil

O lançamento do edital da segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado (CNU) movimenta o cenário dos concursos federais. O anúncio do governo federal ocorreu nesta segunda-feira, 30, e disponibilizou 3.652 oportunidades, distribuídas entre 32 órgãos. Clique aqui e tenha acesso ao edital.

Para mais informações e detalhes sobre como se inscrever, consulte no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil.

Leia Mais em Revista Oeste - Brasil:

Frio histórico avança sobre o Sul e Sudeste nesta terça-feira, 1º

Procon aplica mais de R$ 17 milhões em multas à Uber e 99 em SP

Nova frente fria atinge o país com força no Sul e parte do Centro-Oeste