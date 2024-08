Gravações Cruciais Reveladas: O Que Sabemos Sobre o Acidente em Vinhedo

O chefe do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aéreos (Cenipa), brigadeiro Marcelo Moreno, disse, nesta sexta-feira, 9, que os investigadores do órgão, que estão na cidade de Vinhedo, no interior de São Paulo, já estão de posse dos gravadores de áudio e de dados, que fazem parte da caixa-preta do avião que caiu no município nesta tarde. O acidente deixou 61 pessoas mortas.

