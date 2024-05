Homem relata cena chocante de bebê sendo levado pelas enchentes do Rio Grande do Sul Número de mortos no Estado sobe para 66; mais de 100 continuam desaparecidosLeia a matéria completa no nosso parceiro Brasil: notícias...

Revista Oeste| 05/05/2024 - 13h02 (Atualizado em 05/05/2024 - 13h02 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share