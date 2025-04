Ibama veta projeto de dragagem do Canal do Varadouro por risco ambiental O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (Ibama) barrou o pedido do governo do Paraná para realizar a dragagem do Canal do Varadouro...

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (Ibama) barrou o pedido do governo do Paraná para realizar a dragagem do Canal do Varadouro. O projeto pretendia abrir uma rota náutica turística entre o litoral Norte do Estado e a região Sul de São Paulo. O órgão alega incompatibilidade com áreas de conservação ambiental. O jornal O Estado de S. Paulo divulgou as informações nesta segunda-feira, 14.

