IBGE: Brasil registra menor número de nascimentos desde 1976 O número de nascimentos no Brasil segue em queda contínua e, em 2023, atingiu o menor nível desde 1976. Os dados são do Instituto... Revista Oeste|Do R7 16/05/2025 - 13h44 (Atualizado em 16/05/2025 - 13h44 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

População do Brasil é de 212,6 milhões de habitantes, diz IBGE Revista Oeste - Brasil

O número de nascimentos no Brasil segue em queda contínua e, em 2023, atingiu o menor nível desde 1976. Os dados são do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A pesquisa foi divulgada nesta sexta-feira, 16.

Para entender melhor as implicações dessa queda na natalidade e o futuro demográfico do Brasil, consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil.

Leia Mais em Revista Oeste - Brasil:

Cauã Reymond encerra contrato de publicidade com casa de aposta, diz jornal

Prefeitura investiga se usuários de drogas foram levados para Guarulhos

Agricultura confirma 1º caso de gripe aviária em granja comercial no Brasil