Imóvel do suicida de Brasília pega fogo em Santa Catarina

Imóvel do suicida de Brasília

Um imóvel do autor das explosões na Praça dos Três Poderes, Francisco Wanderley Luiz, pegou fogo na manhã deste domingo, 17, em Rio do Sul (SC). Segundo informações do 15° Batalhão de Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, a ocorrência aconteceu por volta das 7h.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil para mais detalhes sobre este incidente.

