Influenciador denunciado por Felca já é alvo do Ministério Público
O criador de conteúdo Hytalo Santos está no centro de dois inquéritos que investigam seu relacionamento com adolescentes que aparecem...
O criador de conteúdo Hytalo Santos está no centro de dois inquéritos que investigam seu relacionamento com adolescentes que aparecem em seus vídeos. As apurações tiveram início a partir de denúncias formalizadas em dezembro de 2024. Elas correm no Ministério Público da Paraíba e no Ministério Público do Trabalho.
