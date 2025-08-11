Logo R7.com
Influenciador denunciado por Felca já é alvo do Ministério Público

O criador de conteúdo Hytalo Santos está no centro de dois inquéritos que investigam seu relacionamento com adolescentes que aparecem...

Revista Oeste|Do R7

O criador de conteúdo Hytalo Santos está no centro de dois inquéritos que investigam seu relacionamento com adolescentes que aparecem em seus vídeos. As apurações tiveram início a partir de denúncias formalizadas em dezembro de 2024. Elas correm no Ministério Público da Paraíba e no Ministério Público do Trabalho.

