Influenciador Maumau grava dentro da cela antes de pagar fiança de R$ 151 mil

Revista Oeste|Do R7

O influenciador Maurício Martins Júnior, conhecido como Maumau, deixou a prisão no fim da tarde de sábado 9, depois de audiência de custódia. O criador de conteúdo pagou fiança de R$ 151, 8 mil.

Para saber mais sobre essa história e os desdobramentos do caso, consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil.

