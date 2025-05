Inmet revela risco de tempestade; RS entra em alerta vermelho O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu seis alertas que abrangem pelo menos dez Estados brasileiros. Os avisos indicam... Revista Oeste|Do R7 08/05/2025 - 12h27 (Atualizado em 08/05/2025 - 12h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Inmet Revista Oeste - Brasil

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu seis alertas que abrangem pelo menos dez Estados brasileiros. Os avisos indicam chuvas intensas, ventos fortes e risco de granizo entre os dias 7 e 9 de maio. O alerta mais grave atinge o Rio Grande do Sul, que está sob nível vermelho.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil e fique por dentro de todas as informações sobre os alertas do Inmet!

Leia Mais em Revista Oeste - Brasil:

Calor toma conta da maior parte do Brasil nesta quinta-feira, 8

Semana com tempo seco no Sudeste e chuvas intensas no Norte e Sul do país

Jornalista pode e deve ter time do coração. Certo, Armando Nogueira?