Investigação Revela Novos Detalhes sobre a Morte de Daniel Mastral A Polícia Civil de São Paulo expôs detalhes do local onde o corpo do ex-satanista Daniel Mastral, de 57 anos, foi encontrado. Ali...

A Polícia Civil de São Paulo expôs detalhes do local onde o corpo do ex-satanista Daniel Mastral, de 57 anos, foi encontrado. Ali havia objetos como uma pochete, um revólver e projéteis, que foram recolhidos pelos policiais. O escritor foi encontrado morto no último domingo, 4, e a morte ainda está sob investigação.

