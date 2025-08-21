Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Notícias R7 – Brasil, mundo, saúde, política, empregos e mais

Jato norte-americano de R$ 300 milhões traz pescadores para Mato Grosso

Um jato executivo de matrícula norte-americana pousou em Cuiabá nesta semana com pessoas que vieram ao Brasil para uma temporada de...

Revista Oeste|Do R7

Revista Oeste - Brasil

Um jato executivo de matrícula norte-americana pousou em Cuiabá nesta semana com pessoas que vieram ao Brasil para uma temporada de pesca. De acordo com o Sherpa Report, o preço do modelo mais atualizado do avião, um Dassault Falcon 7X, gira em torno dos US$ 54 milhões (quase R$ 300 milhões).

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil e descubra mais sobre essa curiosa visita ao Pantanal!

Leia Mais em Revista Oeste - Brasil:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.