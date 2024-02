Jéssica Canedo faria aniversário nesta segunda-feira; mãe lamenta ausência da filha Jovem cometeu suicídio... Jovem cometeu suicídio depois de ser vítima de difamação por perfis de fofocas nas redes sociais. Consulte a matéria completa no site da Revista Oeste e saiba mais sobre essa triste história.Leia a matéria completa no nosso parceiro Brasil: notícias e artigos - Revista OesteOs textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.