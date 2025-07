João Fonseca é o 12º brasileiro a ser top 50 no ranking da ATP Aos 18 anos, João Fonseca alcançou uma marca inédita ao figurar entre os 50 melhores tenistas do mundo, segundo atualização do ranking... Revista Oeste|Do R7 14/07/2025 - 18h38 (Atualizado em 14/07/2025 - 18h38 ) twitter

Foto do tenista Guga Revista Oeste - Brasil

Aos 18 anos, João Fonseca alcançou uma marca inédita ao figurar entre os 50 melhores tenistas do mundo, segundo atualização do ranking da ATP divulgada nesta segunda-feira, 14. No histórico do tênis nacional, ele é o 12º homem a chegar ao seleto grupo desde o início da Era Aberta, em 1968.

