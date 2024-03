Jordan Peterson no Brasil: Palestras sobre psicologia, filosofia e política Autor de 12 Regras para a Vida Autor de 12 Regras para a Vida vai tratar de temas como psicologia, filosofia e políticaLeia a matéria completa no nosso parceiro Brasil: notícias e artigos - Revista OesteLeia mais em Brasil: notícias e artigos - Revista Oeste • Psicólogo canadense Jordan Peterson faz palestras no Brasil em junho • Museu de Imagem e Som abre exposição sobre horrores do Holocausto • Modelo do Amazonas pode ganhar o Miss Mundo Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.