Julgamento no Egito mantém esperança de mãe brasileira por filho sequestrado há 3 anos pelo próprio pai O sofrimento da brasileira Karin Aranha deve se arrastar até 30 de julho, data marcada para uma audiência no Egito que pode decidir... Revista Oeste|Do R7 07/07/2025 - 12h40 (Atualizado em 07/07/2025 - 12h40 )

Revista Oeste - Brasil

O sofrimento da brasileira Karin Aranha deve se arrastar até 30 de julho, data marcada para uma audiência no Egito que pode decidir o destino do filho Adam, de 6 anos. O menino foi levado do Brasil em setembro de 2022 pelo pai, o egípcio Ahmed Tarek Mohamed Fayz, sem autorização legal. De lá para cá, o garoto permanece sob os cuidados da avó paterna no Egito, distante da mãe e incluído na lista amarela da Interpol como criança desaparecida.

