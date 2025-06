Julho terá clima mais quente e chuvas irregulares no Brasil, diz Inmet O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prevê chuvas próximas à média em grande parte do Brasil em julho. No norte da Região... Revista Oeste|Do R7 29/06/2025 - 23h36 (Atualizado em 29/06/2025 - 23h36 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Como será o clima de julho, segundo previsão do Inmet Revista Oeste - Brasil

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prevê chuvas próximas à média em grande parte do Brasil em julho. No norte da Região Norte, oeste do Paraná e nordeste do Rio Grande do Sul, os volumes devem ficar abaixo da média. Já nos extremos oeste, norte e nordeste do país, a tendência é de chuvas acima da média.

Para mais detalhes sobre as previsões climáticas e seus impactos, consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil.

Leia Mais em Revista Oeste - Brasil:

Compra de R$ 5 mil em cigarros? Polícia do RJ investiga golpes aplicados em turistas

Previsão do tempo: domingo com chuva, ventania e declínio de temperatura

Eduardo Leite faz novo alerta e pede que população deixe áreas de risco