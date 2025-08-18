Justiça condena torcedor do Corinthians à prisão por caso da cabeça de porco
Uma decisão judicial em São Paulo determinou a condenação de Osni Fernando Luiz, de 36 anos, a 1 ano de prisão em regime semiaberto. Ele tem ligação com o caso do arremesso de uma cabeça de porco no campo durante o clássico entre Corinthians e Palmeiras, em 4 de novembro de 2024, na Neo Química Arena.
