Justiça condena torcedor do Corinthians à prisão por caso da cabeça de porco

Estádio Corinthians Neo Química Arena torcida campanha Bruno Teixeira

Uma decisão judicial em São Paulo determinou a condenação de Osni Fernando Luiz, de 36 anos, a 1 ano de prisão em regime semiaberto. Ele tem ligação com o caso do arremesso de uma cabeça de porco no campo durante o clássico entre Corinthians e Palmeiras, em 4 de novembro de 2024, na Neo Química Arena.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil e fique por dentro de todos os detalhes desse caso polêmico!

