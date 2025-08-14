Logo R7.com
Justiça manda quebrar de sigilo de perfis que acusaram Felca de pedofilia

Uma decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) determinou que dados de 233 perfis de redes sociais sejam revelados depois...

Revista Oeste|Do R7

Fachada do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo

Uma decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) determinou que dados de 233 perfis de redes sociais sejam revelados depois de acusações contra o influenciador Felipe Bressanim Pereira, conhecido como Felca.

