Ladrões roubam café direto do pé em Minas Gerais

Revista Oeste|Do R7 26/03/2025 - 19h27 (Atualizado em 26/03/2025 - 19h27 )

Inflação sobre o café bate recorde

A alta recorde no preço do café tem gerado um medo crescente entre os cafeicultores do interior de Minas Gerais, maior produtor mundial do grão. Se antes os produtores se preocupavam com a perda de máquinas, implementos e fertilizantes, agora a preocupação se estende até mesmo ao furto de café ainda no pé.

Para entender melhor essa situação alarmante e suas consequências, consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil.

